واتساب يُطلق ميزة جديدة تسهل التواصل مع الأشخاص المفضلين

أعلن تطبيق واتساب اليوم عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص المفضلين لديك. تُتيح هذه الميزة، المسمّاة “الوصول السريع”، إمكانية الوصول إلى قائمة محددة من جهات الاتصال المفضلة بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى البحث عنها في قائمة جهات الاتصال الرئيسية.

تُعدّ ميزة “الوصول السريع” إضافة مهمة لمستخدمي واتساب، حيث تُتيح لهم التواصل بشكل أسرع مع الأشخاص الذين يتواصلون معهم بشكل متكرر.

كيف تعمل ميزة “الوصول السريع”:

إنشاء قائمة الأشخاص المفضلين:

افتح تطبيق واتساب.

اضغط على أيقونة قائمة الدردشات.

اضغط على أيقونة “الوصول السريع” (رمز نجمة) في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر “إضافة شخص مفضل”.

حدد جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى قائمتك المفضلة.

الوصول إلى قائمة الأشخاص المفضلين:

افتح تطبيق واتساب.

اضغط على أيقونة قائمة الدردشات.

اضغط على علامة التبويب “الوصول السريع”.

مميزات ميزة “الوصول السريع”:

تواصل أسرع: يُمكنك الآن التواصل مع الأشخاص المفضلين لديك بسهولة أكبر دون الحاجة إلى البحث عنهم في قائمة جهات الاتصال الرئيسية.

تسهيل التواصل مع العائلة والأصدقاء: تُعدّ هذه الميزة مثالية للتواصل مع العائلة والأصدقاء الذين تتواصل معهم بشكل متكرر.

تخصيص قائمة الأشخاص المفضلين:

يمكنك إضافة أو إزالة جهات الاتصال من قائمتك المفضلة في أي وقت.

يمكنك ترتيب قائمة الأشخاص المفضلين حسب رغبتك.

تأثير ميزة “الوصول السريع” على مستخدمي واتساب:

من المتوقع أن تُساهم ميزة “الوصول السريع” في تحسين تجربة مستخدمي واتساب بشكل كبير. تُتيح هذه الميزة سهولة أكبر في التواصل مع الأشخاص المفضلين، مما يُساعد على توفير الوقت وتحسين كفاءة التواصل.

الامارات نيوز