اختار مجموعة من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي أن يكون محور نقاشهم الأسبوعي على إحدى المجموعات الإلكترونية موضوع الاختفاء الغامض والظهور غير المنطقي لقائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، واختار الناشطون عنوان لهذه الجلسة ” قصة حميدتي مع الموت”، وكانت أبرز المشاركات:

حميدتي دا ميت ميت ما عايزة كلام، بس الكفيل والجهات المدورة الحرب دي عندها شي في راسها عشان تعلن خبر وفاته.

موضوع الظهور الأخير لحميدتي وقيام بعض القنوات بنشره ثم سحبه يدل إنو الموضوع مفبرك من أساسه، وعبارة عن معنويات للجنود بس.

تفتكرو حميدتي دا لو عايش كان بسكت؟ الراجل خشمو ماكينة كلام مستحيل يسكت ليهو يومين ورا بعض، ومش أي كلام دا برمي دراب عديل.

ظهور حميدتي لو لاحظتو بتوافق دايما مع المشهد، في جهة كأنها ماسكة ريموت وبتسحب وتنزل في اللاعب “حميدتي” بحسب ما يستجد من مجرى المباراة.

حميدتي يا ميت .. خلاص الشغلانة استلمها عبدالرحيم رسمي، والموضوع في ترتيباته النهائية والإخراج الأخير.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”