شاهد.. أمن يا جن يا عجيب “أنشودة” جديدة تشعل شبكات التواصل في السودان

أمن يا جن يا عجيب دا المفضل واللبيب .. أشعلت أنشودة جديدة شبكات بعنوان “أمن يا جن” شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، وأصبحت متداول على نطاق واسع.

أمن يا جن يا عجيب دا المفضل واللبيب

قادوا للشغل الرهيب في العدو زادو اللهيب

أمننا أنت الجسور الوطن بقى بيك فخور

أمننا أمن السرور أصلو ما بعرف الفتور

وتسير “أنشودة” أمن يا جن على خطى الأنشودة “براؤون يا رسول الله، والتي تمجد لواء البراء بن مالك وقائده المصباح طلحة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”