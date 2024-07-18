أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

ويتضمن الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

تشمل الشرائح: 2 مليار دولار من السندات المستحقة في 2034 بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات المستحقة في 2054 بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات المستحقة في 2064 بعائد قدره 5.875%.

تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وطرحها في سوق لندن للأوراق المالية، حيث تمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.

شهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي. وقد تم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، مما يعكس قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

ونوّه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.

وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.

وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.

جريدة الرياض