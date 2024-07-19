الشرطة تودع منسوبيها من مصابي معركة الكرامة للعلاج بالخارج

أكد اللواء شرطة إبراهيم مصطفي إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ممثل مدير عام قوات الشرطة إهتمام رئاسة قوات الشرطة بشئؤن أفرادها ومنسوبيها فى الخدمة والمعاش فى شتى مناحى وضروب الحياة رفعا لمعاناة الحياة عن كاهلهم بمايحقق الإستقرار الوظيفى والمعيشى لهم ولأسرهم مضيفا أن رئاسة الشرطة ظلت على الدوام تبدى إهتماما خاصا ومتعاظما فى توفير الخدمات العلاجية والصحية بداخل السودان وخارجة لا سيما لجرحى ومصابى عمليات الكرامة ضد المرتزقة والمارقين من مليشيا الدعم السريع المتمردة على سلطات وسيادة الدولة وألمح سيادته أن رئاسة قوات الشرطة لم تألوا جهدا ولم تدخر وسعا فى تطوير وترقية الخدمات الصحية والعلاجية بكافة مستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة بجميع الولايات وذلك عبر خطط وبرامج هادفة ومدروسة يتم إنفاذها بكوادر إدارية وطبية متخصصة ومؤهلة تجويدا للعمل وترقية للأداء.

جاء ذلك لدى وداع سيادته اليوم بمطار بورتسودان الدولى عدد (6) أفراد من مصابى معركة الكرامة التابعين لقوات الإحتياطى المركزى الذين غادروا الي دولة الهند طلبا لتلقي العلاج بعد أن أكملت رئاسة قوات الشرطة كافة الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لإرساليتهم المرضية وكان ذلك بحضور العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى بإسم قوات الشرطة والعميد شرطة أسامة دفع الله مشرف قوات الإحتياطي المركزي بولاية البحرالأحمر والعقيد شرطة إدريس أدم قائد قوات الإحتياطى المركزي بالولاية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن رئاسة قوات الشرطة دأبت ومنذ إندلاع معركة الكرامة بتمرد مليشيا الدعم السريع على إنقاذ مثل هذه الرحلات العلاجية الخارجية بالتعاقد مع مستشفي أكاشي بدولة الهند تحت إشراف المقدم شرطة د/ أبوعمار ادم علي المدير الطبي لمستشفي الإحتياطي المركزي المرافق لهم.

المكتب الصحفي للشرطة