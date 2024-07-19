«البترول الكويتية»: 4 ملايين برميل نفط إنتاجنا اليومي 2035

صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، يوم الخميس، أن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بحقل الدرة الغازي سينتهي بنهاية هذا الصيف، وسيبدأ العمل الفعلي في الحقل قبل نهاية عام 2024.

وأكد الشيخ نواف الصباح: “نحن لا نزال على الجدول المرسوم له. سننتهي من تحديث الدراسات الهندسية، ومن ثم نبدأ إجراءات الحفر وتشييد المنشآت”.

وأوضح أن الكويت ستصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون برميل يومياً من النفط قبل نهاية عام 2024، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم إنفاق سبعة مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن المؤسسة تبحث عن «أرخص تمويل» لمشاريعها وسوف تعمد في تمويل هذه المشاريع على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض والدخول في شراكات مع شركاء آخرين.

صحيفة الخليج