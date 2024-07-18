بعد تدخل رئيس الوزراء المصري.. محافظ سوهاج يعتذر لطبيبة المراغة – صورة

استقبل محافظ سوهاج المصرية، عبد الفتاح سراج، الطبيبة التي ظهرت في فيديو متداول حيث تعرضت للتوبيخ منه أثناء تفقده لمستشفى مراغة المركزي، ليقدم لها الاعتذار عما بدر منه.

ووجّه المحافظ حديثه لسمر أنور، الطبيبة في قسم النساء والتوليد بمستشفى المراغة المركزي، قائلاً: “حديثي معكِ كان حديث أب لابنته، ولدينا جميعاً هدف مشترك وهو خدمة المواطن. أؤكد احترامي وتقديري للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة”.

وجاء ذلك بعد ساعات من تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الذي قدم اعتذاراً للطبيبة عقب تعرضها للتوبيخ من قبل محافظ سوهاج.

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: “أعتذر للطبيبة في حال كان هناك تجاوز في حقها خلال جولة اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لتفقد المستشفى”.

وأضاف أنه تابع الأنباء المتداولة عن تلقي المحافظ لشكاوى من أهالي سوهاج بشأن سوء الخدمة في المستشفى، مؤكداً حرص المسؤولين التنفيذيين على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المقصرين، ولكن يجب أن يتم ذلك دون تجاوز بأي شكل.

وأقال محافظ سوهاج مدير مستشفى مراغة ونائبه، وأحال العاملين للتحقيق، قبل أن يدخل عيادة الأطفال، ويوبخ الطبيبة لاتباعها الإجراءات الإدارية الخاصة بالكشف على المرضى.

وتسبّب محافظ سوهاج، في أزمة مع نقابة الأطباء المصرية التي أكدت رفضها لطريقة تعامله مع الطبيبة، حيث دخل إلى مكتبها وسألها عن سبب جلوسها، لتبلغه أنها بانتظار إحضار أحد المرضى لتذكرة الكشف الطبي كما هو منصوص عليه في لوائح وزارة الصحة، ليغضب ويصفها بأنها بدون ضمير وعديمة الإحساس. وأمر بإحالتها للتحقيق. الأمر الذي وصفته نقابة الأطباء بأنه غير مقبول، كما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حق الطبيبة.

صحيفة الخليج