شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن فلسطيني يقلد اللهجة السودانية بموقف لصديقه السوداني مع (الكديسة) في الصلاة ويثير ضحكات المتابعين

أثار مواطن فلسطيني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, والوطن العربي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام المواطن الفلسطيني, بتقليد اللهجة السودانية ببراعة شديدة نالت اعجاب المتابعين.

https://www.facebook.com/reel/503890695546538

وقلد الفلسطيني, صديقه السوداني, عندما تقلد عليهم قطة “كديسة”, كما يطلق عليها في السودان, أثناء الصلاة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن السوداني, قطع صلاته بعد أن تفاجأ بشيء غريب يتحسس رجله ولا يعلم أنها قطة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين