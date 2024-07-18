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شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تواصل تخصصها في إشعال مواقع التواصل بأزياء مثيرة للجدل والجمهور يتغزل: (الشهد والعسل)

2024/07/18
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واصلت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في عدد من المقاطع مؤخراً.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة في جلسة تصوير بمقر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

https://www.facebook.com/reel/505451725205498

وأثارت شهد المهندس, الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها في جلسة التصوير بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وسط تعليقات متغزلة: (الشهد والعسل).

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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