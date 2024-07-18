شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تواصل تخصصها في إشعال مواقع التواصل بأزياء مثيرة للجدل والجمهور يتغزل: (الشهد والعسل)

واصلت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في عدد من المقاطع مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة في جلسة تصوير بمقر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

https://www.facebook.com/reel/505451725205498

وأثارت شهد المهندس, الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها في جلسة التصوير بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وسط تعليقات متغزلة: (الشهد والعسل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين