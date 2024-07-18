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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها على أنغام أغنيات الراب والجمهور يتغزل ويشكك: (مستحيل تكون سودانية ومفروض تمثلنا في العالمية)

2024/07/18
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أثارت فتاة سودانية, اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تستعرض جمالها على أنغام إحدى أغنيات الراب السودانية.

https://www.facebook.com/reel/402568415583533

جمهور مواقع التواصل ومن خلال تعليقاته عبر عن انبهاره بجمال الحسناء التي شكك البعض في أن تكون سودانية وكتبوا: (دي مستحيل تكون سودانية) بينما تغزل البعض الأخر في جمالها وكتبوا: (دي المفروض تمثلنا في العالمية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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