شاهد بالفيديو.. فاتنة الإعلام السوداني فاطمة كباشي تشارك في “الترند” وتختار الأكلات السودانية المفضلة لديها من 1 إلى 10

شاركت المذيعة السودانية المعروفة فاطمة كباشي, في “الترند” المنتشر بين نجوم السوشيال ميديا بالسودان هذه الأيام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت المذيعة الملقبة بفاتنة الإعلام السوداني عن اختياراتها للوجبات السودانية المفضلة لديها من 1 إلى 10.

وتصدرت اللحمة السودانية قائمة إختيارات كباشي, وجاءت سلطة الدكوة في المرتبة الثانية, بينما جاءت الملوخية والفاصوليا في مؤخرة إختيارات مؤكدة حبها لوجبة الفاصوليا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين