مدير عام قوات الشرطة يوجه بانشاء غرفة للمعلومات بولاية القضارف

إستكمالا لتحقيق أهداف زيارة السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى)خالد حسان محي الدين لولاية القضارف فى إطار تفعيل قوات الشرطة ذات الطبيعة الأمنية والإستخباراتية والمجتمعية فقد وجه سيادته بتكثيف جهود هذه القوات بما يحقق الأمن والإستقرار إسنادا لخطط لجنة الأمن بالولاية فى تأمين مدينة القضارف وعموم مناطق الولاية وذلك وفق رؤية أمنية تشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وفئات وفعاليات المجتمع بالقضارف إنطلاقا من مفاهيم أن الأمن مسئؤلية الجميع تتضافر فيه كافة الجهود لتحقيقه امنا وسلاما وطمأنينة ولتحقيق هذه المعانى الأهداف وجه سيادة مدير عام الشرطة بتكوين غرفة المعلومات من إدارات الشرطة الامنية- ادارة مكافحة المخدرات – المباحث- مكافحة التهريب- والشرطة المجتمعية وذلك لما تتمتع به هذه الاجهزة من الحس الأمنى العالى وخبرات متراكمة وتجارب ثرة في اعمال البحث الميداني والإستخبارتى يضاف لذلك تواصلها الوثيق مع أطياف المجتمع المختلفة مما يساعدها فى إمكانية الحصول على المعلومات التى تساعد في إتخاذ القرارات السليمة التي تعين لجنة أمن ولاية القضارف فى تنفيذ خططها وبرامجها الأمنية والتأمينية ويتم التركيز بصورة لافتة على إشراك الشرطة المجتمعية فى تكوين غرفة المعلومات نسبة لتغلغلها فى المجتمع داخل المدن والأحياء مما يتيح لها خدمة العملية الأمنية.

جدير بالذكر أن غرفة المعلومات وفق أمر إنشائها ستعمل تحت اشراف السيد مدير الولاية مباشرة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) الي ان السيد مدير شرطة ولاية القضارف وجه الإدارات المعنية بالبدء الفوري في عمل الغرفة بعد تسخير كافة الإمكانيات لتسيير عمل الغرفة وانجاح خطة رئاسة قوات الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة