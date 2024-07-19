المدير العام لقوات الشرطة يلتقى رئيس إشرافية أبيى

إلتقي الفريق شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه اليوم الفريق شرطة د/ حامد منان محمد رئيس إشرافية منطقة أبيى عن الجانب السوداني.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء ناقش تفاصيل الملف الخاص بإشرافية أبيى حيث بحث اللقاء جهود الشرطة وإسهاماتها المنتظرة فى عمل المفوضية حسب تكاليف وإشتراطات الإتفاقية وبنودها الموقعة مع دولة جنوب السودان.

جدير ذكره أن السيد مدير عام قوات الشرطة تلقى تنويرا ضافيا ومفصلا من السيد رئيس الإشرافية عن طبيعة عمل الإشرافية الذى يرتكز ويقوم على تضافر الجهود وإحكامها بعمليات التنسيق المشترك مع الجانب الجنوب سودانى تعزيزا لسبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مهام وأهداف الشراكة وثمن اللقاء جهود الشرطة السودانية فى عمل الإشرافية من خلال إنفاذ الخطط والبرامج والمشاريع على أرض الواقع بمنطقة أبيى.

المكتب الصحفي للشرطة