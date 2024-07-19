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شاهد بالفيديو.. جولة بالكاميرا في سوق سنار الكبير

2024/07/19
sinnarsudan
سنار

جولة الكاميرا من بعد ظهر الخميس 18 يوليو  في سوق سنار الكبير حيث الأمن والأمان والإستقرار في ظل الدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

– سنار – ١٨ يوليو ٢٠٢٤م

رصد وتحرير – “النيلين”

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