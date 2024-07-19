شاهد بالفيديو.. جولة بالكاميرا في سوق سنار الكبير

جولة الكاميرا من بعد ظهر الخميس 18 يوليو في سوق سنار الكبير حيث الأمن والأمان والإستقرار في ظل الدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

– سنار – ١٨ يوليو ٢٠٢٤م

رصد وتحرير – “النيلين”