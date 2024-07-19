شاهد بالفيديو.. مدينة الدمازين تنعم بالهدوء والأمن وتوفر السلع والإحتياجات الضرورية

تنعم مدينة الدمازين بالهدوء والأمن وتوفر السلع والإحتياجات الضرورية حيث تصطف كل مكونات المجتمع دعما وسندا للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في حرب الكرامة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”

النيل الأزرق – الدمازين

18 يوليو 2024

