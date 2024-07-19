من بابنوسة .. شاهد العميد الركن حسن دارموت قائد ثاني الفرقة ٢٢ بابنوسة في ضيافة نفر كريم من أهالي المنطقة

من بابنوسة .. العميد الركن حسن دارموت قائد ثاني الفرقة ٢٢ بابنوسة في ضيافة نفر كريم من أهالي المنطقة ..كلمات في محراب الوطن العزيز :

▪︎ القوات المسلحة السودانية أمينة على الوطن والمواطن وقادتها وجنودها نظيفوا اليد لاينهبون ولايسلبون ممتلكات المواطنين ولا ينتهكون عرضه أو شرفه ولايغتصبون الحرائر.

▪︎ يبحث المواطن دوما عن القوات المسلحة لأنه يجد لديها الأمن والأمان.

▪︎ السودان للجميع والقوات المسلحة السودانية جيش قومي يجمع كل أطياف وقبائل السودان دون تمييز .

▪︎ الوطن لايخضع للمعايرة القبلية أو المناطقية أو الجهوية .

▪︎ النصر سيتحقق بإذن الله تعالى لأننا على حق ولأننا لا ننهب ولا نسرق ولا نغتصب.

▪︎ نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك الأسرى .

▪︎ بابنوسة – ١٨ يوليو ٢٠٢٤م

رصد وتحرير – “النيلين”