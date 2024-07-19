قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي للجزيرة: الجنيه السوداني فقد أكثر من 65 % من قيمته خلال شهرين نتيجة لمضاربات والطلب العالي للعملات الأجنبية وقلة الاحتياطي لدى البنك المركزي ولا يوجد لدى الحكومة أي أدوات سياسة نقدية فعالة لتتصدى لهذه التقلبات مما زاد الضغط على الاقتصاد السوداني نتيجة لتوقف الإنتاج وأصبح الطلب ضروري لتمويل النفقات الحربية.

الجزيرة – السودان