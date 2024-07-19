إقالة مسؤول سياسي بارز في الأرجنتين بسبب ميسي ورفاقه

تعرض مسؤول سياسي بارز في الأرجنتين للإقالة بسبب تصرفات لاعبي المنتخب الأول الفائزين ببطولة كوبا أمريكا 2024.

توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 بعد فوزه على كولومبيا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

أثار لاعبو المنتخب الأرجنتيني الجدل أثناء احتفالاتهم باللقب عقب نهاية المباراة التي أقيمت فجر الإثنين الماضي، حيث انتشر مقطع فيديو يظهرهم وهم يسخرون من منتخب فرنسا لأصول لاعبيه الإفريقية.

وفقًا لتقارير إعلامية، تضمنت بعض الكلمات التي رددها اللاعبون: “إنهم يلعبون لصالح فرنسا، لكن والديهم من أنجولا، أمهم من الكاميرون، بينما والدهم من نيجيريا، جواز سفرهم يقول إنهم فرنسيون”.

على إثر ذلك، طالب وكيل وزارة الرياضة الأرجنتينية، خوليو جارو، قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاعتذار عن الهتافات العنصرية المزعومة.

وتمت إقالة وكيل وزارة الرياضة الأرجنتينية من منصبه، ببيان رسمي صادر من مكتب رئيس البلاد، جاء كالتالي: «لا يمكن لأي حكومة أن تقول ما يجب التعليق عليه بشأن المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم وبطل أمريكا».

وتابع البيان: «لهذا السبب، توقف خوليو جارو عن منصب وكيل وزارة الرياضة في البلاد».

المصري اليوم