الحكومة السودانية: مستمرون في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومنح الاذونات وتاشيرات الدخول

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، استمرار الحكومة في التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومنح الأذونات والتأشيرات والإعفاءات الجمركية.

وفي تصريحاته الصحفية خلال المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام الخميس، حول بيان اللجنة المشتركة للوكالات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، أشار إلى أن مخرجات تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر باريس لم تحقق سوى 16% من إجمالي 2.6 مليار دولار، وهو أمر يثير القلق، مشدداً على ضرورة سرعة الاستجابة والالتزام بالتعهدات.