⭕️ البرهان يتلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات “رئيس مجلس السيادة: الإمارات متهمة من السودانيين”

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن خلال المكالمة الهاتفية أوضح الشيخ محمد بن زائد رغبتهم في المساعدة علي وقف الحرب الدائرة في السودان.