البرهان يضع شروطا لعودة العلاقات مع دولة الامارات

صرح مسئول رفيع بهيئة قيادة الجيش للصفحة الرسمية للإعلامية نسرين النمر أن الهيئة تعتبر مبادرة دولة الامارات العربيه المتحده بالاتصال برئيس مجلس السيادة وطلب فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين اعتبرتها الهيئة خطوة مهمة في اتجاه وقف الحرب في السودان وانهاء معاناة المواطنين وأضاف أن البرهان اشترط لذلك رفع الامارات يدها عن دعم مليشيا الدعم السريع وانسحابها الي المعسكرا ت

وذكر المصدر ان المبادرة جاءت بوساطة من رئيس الوزراء الاثيوبي ابى أحمد

وفي التفاصيل ورد أن البرهان اخبر ابن زايد ردا علي طلبه فتح صفحة

جديدة مع السودان بان الأمر يعود لقرار الامارات برفع يدها عن مليشيا الدعم السريع مذكرا اياه بانهم راصدين دعمهم بالسلاح وتدريبهم للمليشيا قبل وخلال الحرب وهو ما وصف بالرد القاسي من قبله .

Nessren Alnimr

