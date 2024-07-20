عائشة الماجدي: أتحركوا

بخصوص الخطاب الذي أرسله المجرم قائد مليشيا الدعم إلى مجلس الأمن يجب أن يتحرك الذين يتولوا زمام أمر العدالة في السودان وإستغلال الفرصة دي إستغلال جيد بتقديم الأدلة الواضحة التي وردت في تقارير الأمم المتحدة التي أقرت بإرتكاب مليشيا الدعم السريع إنتهاكات كبيرة متمثلة في حرق في ولايات دارفور ودفن الأبرياء وإرتكاب المجازر في ولاية الجزيرة والتطهير العرقي الذي تمارسه هذه المليشيا —

ملء المساحة دي يجب أن يتحرك فيها النائب العام ووزير العدل ووزارة الخارجية على وجه السرعة لكي يقطع الطريق على هؤلاء الابالسة الذين يخططوا للمجرم حميدتي ويغضوا الطرف عن جرائمه ويسعوا إلى تجريم الجيش ..

على السودان أن يوصل الحبل السري بينه وبين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية والدول الحليفة ووضع كل الإنتهاكات ع الطاولة مع كسب دول صديقة تحترم المصالح المتبادلة للتصويت لصالح السودان ويكون موقفها إيجابي ..

إن أرادت الحكومة خنق المليشيا والدول التي تدعمها فالأمر سهل بس يقف ع تحركات الحكومة ..

عائشة الماجدي