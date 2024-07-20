ولاية الخرطوم تبدأ التخطيط لورشة الاعمار والتطوير بعد الحرب

ناقش والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاستعدادات لعقد ورشة إعمار ولاية الخرطوم المقررة في منتصف أغسطس المقبل. خلال الاجتماع التحضيري، استعرض الأستاذ سيف الدين مختار، منسق مشروع الإعمار والتعافي، الأوراق المقترح تقديمها في الورشة. هذه الأوراق أعدها خبراء في مجال الإعمار وصناعة المستقبل، وتشمل ورقة حول إعادة الإعمار والواقع والتحديات، ورؤية ولاية الخرطوم التي أعدها فريق عمل متخصص، بالإضافة إلى ورقة عن حجم الدمار.

سيشارك في الورشة مجلس السيادة الانتقالي، ولاة الولايات، أعضاء الحكومة الاتحادية، البنوك، المؤسسات التجارية، المصارف، اتحادات أصحاب العمل والعمال، منظمات المجتمع المدني، والخبراء.

والي الخرطوم أثنى على الأعمال التحضيرية للورشة مؤكدا أن الإعمار مرحلة مهمة تتطلب حشد كل الطاقات البشرية والمادية والفكرية وعرض التجارب لاحداث نهضة عمرانية تواكب العمران في العالم باعتبارها مرحلة مهمة تتم وفق المنهجية العلمية التي يجب أن تخرج بها الورشة. يذكر بأن فكرة مشروع الإعمار هي تطوير لنداء الخرطوم لإعانة المحتاجين المتأثرين من الحرب وتتمثل مهامه في العودة الطوعية وإعادة الخدمات الرئيسية إضافة للرؤية التطويرية بعد الحرب.

سونا