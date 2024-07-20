محلية الدبة في الولاية الشمالية تبدأ في ترحيل الأجانب – صورة

بدأت محلية الدبة بالولاية الشمالية، عملية ترحيل 302 أجنبي و71 طفلاً من الأجانب المتواجدين في المحلية. وصرح الأستاذ محمد صابر كشكش، المدير التنفيذي لمحلية الدبة، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن المحلية بدأت عملية الترحيل منذ يوم أمس، ومعظم المبعدين يحملون الجنسية الإثيوبية ودخلوا البلاد بطرق غير رسمية. وأوضح أن المبعدين من الجنسية الإثيوبية في طريقهم إلى معبر القلابات بولاية القضارف تحت حماية لجنة الأمن، على متن 6 حافلات سفرية وواحدة لنقل الأمتعة.

وأضاف كشكش أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن لجنة أمن المحلية أصدرت قرارًا يوم أمس يمهل الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية أسبوعًا لمغادرة المحلية، وأن عملية الحصر ما زالت مستمرة.

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