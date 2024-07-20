مستشفى الأطفال بالمناقل يستعيد الخدمة الطبية

وقعت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، أمس الخميس، عقدًا مع مستشفى الأطفال التعليمي بالمناقل لاستعادة الخدمات الطبية للمؤمن لهم.

وقع العقد د. فخر الدين علي يس، مدير فرع الولاية، مع د. محمد عبدالله، المدير العام للمستشفى، مما يتيح تقديم خدمة مقابلة الاختصاصيين بالعيادات المحولة والخدمة الدوائية.

أكد د. عبدالله أهمية خدمات التأمين الصحي في المستشفى، نظرًا لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وندرة الأدوية، مشيرًا إلى أن المستشفى سعى لتوفير هذه الخدمة لتخفيف صعوبات تلقي العلاج وتحمل نفقاته.

من جانبه، ثمّن د. يس خطوة استعادة خدمات التأمين الصحي في المستشفى، مجددًا الالتزام بتنفيذ موجهات رئاسة الصندوق وخطة الفرع لتحقيق إتاحة خدمات المستوى الثاني والرعاية الصحية الأساسية في المرافق التعليمية والمستشفيات الريفية بالوحدات الإدارية بالمحليات.

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