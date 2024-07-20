سياسية

رمطان العمامرة يقول إن المناقشات التي عقدها في جنيف بشكل منفصل مع وفدي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة

2024/07/20
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
قال المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان العمامرة إن المناقشات التي عقدها في جنيف بشكل منفصل مع وفدي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة ومعقدة.
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الجزيرة – السودان

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