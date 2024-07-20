رمطان العمامرة يقول إن المناقشات التي عقدها في جنيف بشكل منفصل مع وفدي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة

قال المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان العمامرة إن المناقشات التي عقدها في جنيف بشكل منفصل مع وفدي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة ومعقدة.

الجزيرة – السودان