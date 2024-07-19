عالمية

تنبيه هام من الخارجية القطرية للمواطنين بالخارج

2024/07/19
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قطر

نبهت وزارة الخارجية مواطني دولة قطر في الخارج الراغبين في السفر إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران للتأكد من حالة الرحلة نظراً لبعض المشكلات التقنية العالمية التي أثرت على الرحلات في عدد من المطارات.

وأوضحت في بيان عبر حسابها بمنصة اكس، في حالات الطوارىء يرجى التواصل مع السفارة أو الاتصال على أحد الأرقام التالية:

+97440111104 +97440111140 +97440111000

أو عبر خدمة الرقم المجاني: 0080008000100

الشرق القطرية

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