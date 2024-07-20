محمد صبحي: الأرض مش كروية.. والشهور القادمة سنشهد خطورة مناخية

صرح الفنان محمد صبحي بأن هناك قوى شر تهيمن على المشهد العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تفصل نفسها عن العالم الخارجي إلا في التبادل التجاري فقط.

وأضاف صبحي، خلال حواره في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد» مساء الجمعة: «أنا لا أتنبأ، ولكن هناك معلومات تشير إلى أن الأشهر القادمة قد تشهد خطورة مناخية، ويجري التمهيد لذلك الآن».

وتابع: «على فكرة الأبحاث أثبتت أن الأرض مش كروية، مش نهاية الأرض القطبين الشمالي والجنوبي، ده في أراضي انت متعرفهاش ولا توصلها».

وعن إيمانه بنظرية المؤامرة الكونية، قال محمد صبحي إن البعض كان يسخر من اتفاقية «سايكس بيكو» في البداية ولكنه تحول لحقيقة، متابعًا: «الوعي مش انجراف وهبل، الوعي تبقى قاري اللي قدماك ومحطاط».

المصري اليوم