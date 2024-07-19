قمة ثلاثية مرتقبة تجمع البرهان وبن زايد وآبي أحمد في أديس أبابا

قالت مصادر دبلوماسية أفريقية لـ(السُوداني) إن قمة ثلاثية مرتقبة ستجمع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ستنعقد القمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك عبر وساطة يقودها آبي أحمد بهدف رأب الصدع بين السودان والإمارات. وصل الخلاف بين البلدين إلى مجلس الأمن، إثر اتهام السودان للإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع في النزاع الحالي، وهو ما تنفيه الإمارات، رغم أن تقرير خبراء الأمم المتحدة وصف الاتهامات بأنها ذات مصداقية.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن آبي أحمد قد انتهى من إعداد أجندة القمة، التي تركز على وقف التصعيد الدبلوماسي والإعلامي بين البلدين، ومناقشة جميع الاتهامات المقدمة إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى بحث الأزمة السودانية وطرح حلول فعّالة لها.

وأوضحت المصادر أن البرهان وبن زايد قد رحبا بوساطة آبي أحمد. كما مهد رئيس الوزراء الإثيوبي للقمة المرتقبة من خلال ترتيب الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أمس بين البرهان وبن زايد.

وكانت (السوداني) قد انفردت بنشر خبر الوساطة التي يقودها آبي أحمد، وطرحه الأمر خلال زيارة البرهان لمدينة بورتسودان يوم 9 يوليو الجاري.

وأعلنت أمس وكالة أنباء الإمارات، ان الرئيس الإماراتي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة السوداني. في وقت قال مجلس السيادة نهار اليوم، إنّ رئيس مجلس السيادة، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات.

ومن خلال المكالمة الهاتفية، أوضح الشيخ محمد بن زايد رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان. وأضاف بيان مجلس السيادة، إن البرهان أبلغ بن زايد، أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك.

بينما قال البيان الإماراتي: “تم بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها. وأكد محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان، بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء. وشدد محمد بن زايد، على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره. كما أعرب عن التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق”.

صحيفة السوداني