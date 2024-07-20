تحذير من موجة حارة تجتاح مصر وترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

نوهت الدكتورة منار غانم، العضو في المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد حاليًا موجة حر شديدة وغير مسبوقة نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية القادمة منه والتي تتميز بارتفاع حرارتها بشكل كبير جدًا.

في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”، أشارت غانم، إلى أن هذه الموجة ستستمر لنحو أسبوع كامل وستتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 39-38 درجة مئوية فيما ستصل نسبة الرطوبة إلى مستويات عالية قد تتجاوز 41 درجة محسوسة.

وأصافت الدكتورة منار غانم أنه من المتوقع أن تتأثر كافة أنحاء الجمهورية بهذه الموجة الحارة وخاصة مناطق الصعيد التي ستسجل درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية.

وناشدت الدكتورة منار غانم جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة التي تمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار والرطب على معظم المناطق يوم غد السبت الموافق 20 يوليو 2024 حيث ستتعرض العاصمة المصرية القاهرة والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد إلى طقس شديد الحرارة نهارًا وحار رطب ليلًا أما بالنسبة للسواحل الشمالية فسيكون الطقس حارا رطبًا طوال اليوم.

مصراوي