طيران الجيش يقصف تجمعات المليشيا بجبل مويه وسكر سنار

قالت منصة تجمع شباب سنار، ان الطيران الحربي قصف خلال الساعات الماضية تجمعات لقوات الدعم السريع في مناطق جبل مويا والسكر، دون تسجيل عمليات عسكرية برية، فيما سادت حالة من الهدوء في جميع جبهات القتال.

وأفادت منصة تجمع شباب سنار، عن تواصل انتهاك القرى في ولاية سنار من قبل قوات الدعم السريع، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وحالات نزوح بسبب نقص الإمدادات الإنسانية.

وأشارت المنصة الى ان السوق في مدينة سنار يعمل بشكل طبيعي، لكن هناك ندرة وزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية ما أدى إلى طوابير في المخابز.

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