إلى المهندس خالد يوسف سلك: هذا معسكر الجيش.. فهل الدعم السريع معسكركم ؟

كلما تصورت وجود إشارة عقل أو لمحة فطنة فى قيادة تقدم تصدمك الحقيقة البائسة أن هؤلاء القوم يعيشون فى عالم من الخيالات والاوهام ، واخرهم المهندس خالد يوسف سلك فى تغريدة على الفيسبوك ، يساوى فيها ويقارن بين الوطن والمليشيا..

وانطلاقا من ذلك ذهب يعدد مآثر المليشيا وما اسماه (فوضى معسكر القوات المسلحة) ..

1. قال ان الدعم السريع جاء إلى جنيف بوفد وخطة بينما لم يات معسكر القوات المسلحة بشيء ، وبيان الأمم المتحدة بيننا ، تحدث فيه بتوازن بين الطرفين وتعهداتهما..

ولكن سلك الحزين على كارثة المجاعة والنزوح لم ينظر إلى اسباب النزوح ، ولم يزعجه سرقة ونهب ممتلكات المواطنين من قبل الدعم السريع وحرمانهم من الزراعة وسلب انتاجهم الزراعي بعد حصاده ؟..

لم يزعجه التهجيري القسري للقري فى دارفور وقبل ذلك الإبادة الجماعية ، ولكن لفت انتباهه ورقة تدعو المليشيا فيها إلى فتح ممر ادرى بتشاد دون رقابة..

فى أى برج يعيش هؤلاء..؟

2. وهل هجوم دولة على اخرى تمنع التواصل بينهما ؟ دعك من الدول ، لقد وصفكم حميدتى بأقبح الصفات ، واليوم تتزلفون له رغم كل الجرائم الإنسانية التى ارتكبها ؟.. هذا تفكير طفولى لا يشبه قيادة سياسية ناضجة.. تتناقش الدول ، ألم يهاجم وينتقد أبي احمد الرئيس البرهان ولكنه تراجع وزار السودان وتناقش مع البرهان..؟

3. ليس هناك معسكر للقوات المسلحة وانما معسكر للوطن والدولة السودانية وسيادتها وقرارها ، وهذا معسكر كل الاخيار ، فهل انتم فى معسكر المليشيا ؟.. خاصة وان الأمور فيما يبدو تعجبكم ؟

من الواضح أن حالة الاحباط السياسي سيطرت على عقلية قحت وتقدم ، لكن الأكثر وضوحا تبنيهم كليا لمواقف مليشيا الدعم السريع..



ابراهيم الصديق على

20 يوليو 2024م