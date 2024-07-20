محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس شركة دوبرافوا التي حصلت على جوائز عالمية، ونفذ مشاريع تقنية لجهات حكومية بارزة مثل:

وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للترفيه، بريد السعودية، ووزارة الحج والعمرة. عمل كمستشار لإنشاء أول صندوق استثمار جريء لشركة دراية المالية، وفي عام 2019 أسس شركة صبار التي جلبت استثمارات بأكثر من 27 مليون ريال ووظفت أكثر من 10 آلاف شاب وشابة سعوديين. كما شارك في تأسيس منصة وتين للتبرع بالدم. محمد صاحب شخصية وأثر ملموس.

بأمر ملكي تم منح المواطن السوداني الباشمهندس محمد طه ابراهيم الجنسية السعودية محمد طه إبراهيم، مواليد بريدة في العام 1986، عرف عنه شغفه بالبرمجة منذ المتوسط، حصل على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانش بتخصص الميكاترونيكس والروبوتات في عام 2008، وفي في نفس العام أسس… pic.twitter.com/wG07UWYVNc — خُبيب عبدالرحيم (@alkhobaib) July 19, 2024

رصد وتحرير – “النيلين”