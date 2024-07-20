🔴 هلاك البيشي .. الرواية الحقيقية.. اين قتل البيشي؟

ستظل سنار هي مقبرة الجنجويد، وهي التي علي ابوابها تتكسر المليشيا، وتتلاشى باذن الله.. وكما قال فرح ود تكتوك يجوك التتار ويعدموا طفاي النار.

⭕انتشر خبر هلاك المليشي البيشي بصورة سريعة، وعم الريف والحضر، لتشوق معظم الشعب السوداني لسماع اخبار كتلك،ولكن اين ومتي قتل البيشي.

⭕لم تكن هنالك اي اشتباكات ليلة الامس، وانما كانت هنالك حركة كبيرة جدا للطيران في ولاية سنار،وكانت الاهداف التي قذفها الطيران كثيرة جدا.. فقصف الطيران تجمعات المليشيا في اربعة مواقع في محيط مصنع سكر سنار وهي استراحة المصنع وكمبو 33 وام كتر وجبل موية، ثم قصف الطيران اهداف في مدينة سنجة وقرية المكابراب اكبر حواضن المليشيا بالدندر واستراحة الغابات بسنجة، وهيئة البحوث.

⭕ولكن حسب مصادرنا تأكد لنا وبما لايدع مجال للشك، انه كان هنالك اجتماع لعدد من قيادات المليشيا، البيشي كان من ضمنهم في استراحة الغابات بمدينة سنجة، وان الطيران الحربي استهدف ذلك الاجتماع، وفق احداثيات موفقة رفعت من قبل استخبارات الجيش، وكان ذلك مساء الامس، وتأكد ان من قتل في تلك الغارة لم يكن المتمرد البيشي وحده وانما معه عدد من القادة الميدانيين.

⭕التحية لاستخبارات القوات المسلحة بسنار التي رفعت الاحداثيات، والتحية لقائد تلك الغارة الذي كان موفقا بنسبة كبيرة.

⭕مقتل البيشي ومن معه سيغير كثيراً من سير المعارك بسنار، ويمثل خسارة كبيرة للمليشيا، باعتبار ان من قتل هو راس الحية التي ظلت تتحرك بسنار وتعرف مداخل ومخارج الولاية.

#الانتصار قريب بإذن الله

✒️غاندي ابراهيم

