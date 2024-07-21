شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية بمصر تغني في ليلة فرحها وتثير ضحكات مطربة الحفل ريان الساتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي متفاعلة في ليلة زفافها الذي أقيم بدولة مصر, حسبما ذكر المتابعون.

https://www.facebook.com/reel/1198790121322590

وفاجأت “العروس” التي وصفها المتابعون بــ(الفرفوشة), مطربة الحفل الفنانة ريان الساتة, حيث أخذت “المايك” منها ورددت معها أغنيتها التي كانت تغني فيها, وسط ضحكات المطربة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين