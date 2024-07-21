الإدارة العامة للجوازات والهجرة تطلق خدمة إستعلام فحص الجواز إلكترونيا

أكد اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة ان الإدارة العامة للجوازات والهجرة شرعت فى تقديم خدمات سريعة وسهله لطالبى خدمة الجواز وتاتي هذة الجهود في اطار استراتيجية وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الرامية الى الارتقاء بمستوي الاداء وتطوير الخدمات والبرامج التي من شانها تمكين المواطن من الحصول على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر توفيرا للوقت والجهد وتقليل الازدحام فى مجمعات خدمات الجوازات من هذا المنطلق دشنت الإدارة العامة للجوازات خدمة إستعلام فحص حالة الجواز الإلكتروني وتتميز الخدمة بطلب الاستعلام و فحص الجواز من أي مكان وفي أي زمن عبر التطبيق المصمم لهذا الغرض والموجود بالموقع الرسمي للادارة العامة للجوازات كما تجدونه أسفل هذا الخبر وذلك بادخال الرقم الوطني لصاحب المعاملة إضافة لتاريخ المعاملة بجانب رقم الهاتف الخاص بالشخص بطريقة صحيحة حتى لا يفقد مقدم الطلب فرصته فى متابعة مراحل جوازه ، وأوضح دينكاوي فى (تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ) أنه بإمكان المواطنين طالبي الخدمة التعرف على حالة الجواز دون الحاجة للتحرك لمواقع الخدمة بالمجمعات كما ستستمر الادارة في تطوير هذا النظام وغيره من الأنظمة بما يحقق أكبر قدر ممكن من تيسير الإجراءات وتمكين المواطن من الحصول على مايستحقه من خدمة متميزة .