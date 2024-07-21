وزير الداخلية المكلف يبحث العلاقات الثنائية مع الجانب الليبى على هامش مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية

فى مؤتمر صحفى إنعقد بوزارة الداخلية عقب مشاركته على رأس وفد رفيع فى مؤتمر الهجرة غير الشرعية الذى إنعقد مؤخرا بدولة ليبيا أوضح وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين أن المنتدى يهدف إلى وضع رؤية مشتركة وتنسيق وبلورة الجهود بإعتماد إستراتيجية واضحة المعالم تعنى بملف الهجرة غير الشرعية بالتعاون والتنسيق مع العديد من الدول الأفريقية والأوربية مضيفا أن المنتدى سلط الضوء على مواجهة التحديات وإغتنام الفرص المتاحة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير المقننة وأسبابها وتداعياتها الإنسانية والمخاطر التى تواجه المهاجرين غير الشرعيين والمعاناة الناتجة عن ذلك

وخلال كلمة السودان فى المؤتمر قال وزير الداخلية المكلف أن السودان وبحكم موقعه الجغرافى يعتبر خط الدفاع الأول لظاهرة الهجرة غير الشرعية بإعتباره إحدى واهم دول الممر والمعبر لطالبى الهجرة غير الشرعية وذلك بسبب إتساع حدوده التى تحادد العديد من دول الجوار الأفريقى والتى تعتبر من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وطالب سيادته المؤتمر بضرورة وضع حلول جذرية تعالج المشاكل والصعوبات التى تعترض مكافحتها واشاد سيادته بتجربة القوات المشتركة بين السودان ودولة تشاد بإعتبارها نموزجا متفردا يحتذى به ويقتدى فى تنسيق الجهود وإحكام التعاون بين الدول فى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأمر الذى أسهم إسهاما فاعلا وملحوظا فى محاربتها والحد منها بإيقاف تدفقات اللاجئين والمهاجرين عبر الحدود المشتركة نحو الدول الأوربية وطالب سيادته بإستئناف ومعادوة الدعم الذى ظل يقدمه الإتحاد الأوربى للدول المعنية بتصدير وعبور المهاجرين حتى تضطلع بواجباتها فى محاربة الهجرة غير الشرعية مضيفا أن السودان من أكثر الدول التى تضررت ودفعت أثمانا باهظة جراء عمليات الهجرة غير الشرعية وذلك بمشاركة العديد من المرتزقة والمأجورين الأجانب من بعض دول الجوار القتال مع مليشيا ومرتزقة الدعم السريع المتمردة على سيادة الدولة وسلطاتها.

وعلى هامش المؤتمر إلتقى السيد وزير الداخلية المكلف بالسيد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسى حيث بحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق الأمنى المشترك وتطوير التعاون فى كافة المجالات الشرطية بجانب الإطمئنان على أوضاع وأحوال اللاجئين السودانين المتواجدين بالأراضى الليبية بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد بعد تمرد مليشيا الدعم السريع وأعرب سيادته عن شكره وتقديره وإمتنانه للسلطات الليبية التى أحسنت إستقبال وإستضافة ووفادة اخوانهم وأشقائهم السودانين ووعدت بتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وتسهيل عمليات التأشيرة والدخول للأراضي الليبية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن المؤتمر وعبر جلساته أقر منظومة عمل بإعتماد سياسة واضحة المعالم ووضع إستراتيجية تقوم على إنفاذ برامج ومبادرات تؤدى إلى تحسين الأوضاع فى بلدان المنشأ والعبور مع بحث إمكانية إندماج المهاجرين فى المجتمعات المستضيفة والمستقبلية تعزيزا لقيم التعايش السلمى والمجتمعى بين كافة الدول والبلدان.

المكتب الصحفي للشرطة