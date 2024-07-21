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والي الخرطوم يحتسب الضابط اﻻداري وديدي عبد الرازق
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) صدق الله العظيم.
ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة فقيد ولاية الخرطوم المغفور له الضابط الإداري وديدي عبد الرازق الذي إنتقل الى جوار ربه اليوم باراضي المملكة العربية السعودية إثر علة لم تمهله طويلا.
عمل الفقيد مديرا تنفيذياً لمكتب والي الخرطوم وكان قبلها قد عمل في عدد من المواقع داخل الولاية.
وعرف عنه هدوء الطبع والتفاني في اداء مهامه اتسم بالخلق القويم وحسن التعامل مع الآخرين.
وبرحيله فقدت ولاية الخرطوم احد أبناءها البررة المخلصين. ونحن اذ ننعيه ننعي فيه كل الخصال الحسنة.
والتعازي موصولة لزملاءه في سلك الضباط الاداريين ولاسرته الممتدة بين كسلا والخرطوم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سونا
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