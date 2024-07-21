تجمع قوى تحرير السودان يناقش التطورات السياسية

عقدت القيادة العليا لتجمع قوى تحرير السودان يوم السبت اجتماعًا هامًا لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد وكيفية التعامل معها.

وأعلن فتحي عثمان أحمد، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم التجمع، أن الاجتماع أشاد بدور القوات المشتركة التي تقدم الأرواح لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها ورفع الحصار الذي تفرضه مليشيات الدعم السريع، مما أدى إلى حدوث وضع إنساني مزرٍ في بعض الولايات. وأكد على ضرورة إدانة سلوك هذه المليشيات ومحاسبة مرتكبيها من قبل جماعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

وأضاف أن قوات تجمع قوى تحرير السودان تشكل أكثر من 70٪ من القوات المشتركة، وأشار إلى أن اجتماعات القيادة العليا ستستمر لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالحركة.