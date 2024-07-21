سياسية

تجمع قوى تحرير السودان يناقش التطورات السياسية

2024/07/21
علم السودان
السودان

عقدت القيادة العليا لتجمع قوى تحرير السودان يوم السبت اجتماعًا هامًا لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد وكيفية التعامل معها.

وأعلن فتحي عثمان أحمد، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم التجمع، أن الاجتماع أشاد بدور القوات المشتركة التي تقدم الأرواح لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها ورفع الحصار الذي تفرضه مليشيات الدعم السريع، مما أدى إلى حدوث وضع إنساني مزرٍ في بعض الولايات. وأكد على ضرورة إدانة سلوك هذه المليشيات ومحاسبة مرتكبيها من قبل جماعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

وأضاف أن قوات تجمع قوى تحرير السودان تشكل أكثر من 70٪ من القوات المشتركة، وأشار إلى أن اجتماعات القيادة العليا ستستمر لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالحركة.

وكان اﻻجتماع برئاسة اﻻستاذ عبدالله يحي احمد نائب الرئيس ووزير التنمية العمرانية والقائد العام الفريق عبدالله بشر جالي (جنا).
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