سياسية

شاهد .. مقطع فيديو متداول يظهر اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان في برج الاتصالات بالخرطوم

2024/07/21
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الخرطوم
أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان في برج الاتصالات بالخرطوم.
وفي جانب آخر قال توم بيريلو المبعوث الأمريكي بأنه تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوداني من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
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الجزيرة – السودان

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