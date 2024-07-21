شاهد بالفيديو.. في إطلالة جديدة.. المذيعة السودانية الحسناء إسراء سليمان تستعرض جمالها وتتمايل على أنغام (ظبية المسالمة)

خطفت المذيعة السودانية الحسناء إسراء سليمان, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك في أعقاب ظهورها في إطلالة جديدة ومتداولة.

وبحسب ممقطع فيديو متداول رصده موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, خلال الإطلالة وهي تستعرض جمالها.

https://www.facebook.com/reel/363146423250989

حيث ظهرت إسراء سليمان, في لقطات متنوعة وهي تتمايل على أنغام أغنية (ظبية المسالمة) التي كان يرددها المطرب أحمد محمد أحمد عوض.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين