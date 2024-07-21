شاهد بالصور.. الحسناء  السودانية “لوشي” تبهر المتابعين بإطلالة جديدة من داخل أحد المطاعم الفخمة بالإمارات وساخرون: (خلي عندك إنسانية وأعزمينا مرة واحدة)

نشرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, خلال الصور وهي داخل أحد المطاعم الخمة بدولة الإمارات, التي تقيم فيها.

صور “لوشي, وجدت اهتمام كبير وتفاعل معها الآلاف من معجبيها ومتابعيها الذين طالبوها بدعوتهم للعشاء’ وكتب أحدهم ساخراً: (خلي عندك إنسانية وأعزمينا مرة واحدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين