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شاهد بالصور.. الحسناء  السودانية “لوشي” تبهر المتابعين بإطلالة جديدة من داخل أحد المطاعم الفخمة بالإمارات وساخرون: (خلي عندك إنسانية وأعزمينا مرة واحدة)

2024/07/21
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نشرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, خلال الصور وهي داخل أحد المطاعم الخمة بدولة الإمارات, التي تقيم فيها.

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صور “لوشي, وجدت اهتمام كبير وتفاعل معها الآلاف من معجبيها ومتابعيها الذين طالبوها بدعوتهم للعشاء’ وكتب أحدهم ساخراً: (خلي عندك إنسانية وأعزمينا مرة واحدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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