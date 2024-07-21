السيسي يعبر عن تضامن بلاده مع سلطنة عمان في حادثة الوادي الكبير

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

خلال الاتصال، عبر فخامة الرئيس عن تضامن بلاده قيادةً وحكومةً وشعبًا مع سلطنة عمان في حادثة الوادي الكبير بمسقط، مقدمًا خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللشعب العماني على استشهاد أحد رجال الأمن وسقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.

من جانبه، شكر جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس المصري على مشاعره النبيلة وتعازيه الصادقة، مشيدًا – أيّده الله – بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جريدة عمان