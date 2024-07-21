السعودية تؤكد أنه ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة اليمنية

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عدم مشاركتها أو علاقتها بالهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة غرب اليمن، والذي نفذته الطائرات الإسرائيلية وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن “المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة في استهداف الحديدة”. وأضاف العميد المالكي أن “المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت”، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد.

وجاء التأكيد السعودي اليوم بعد أن أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مساء أمس السبت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسق مع المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في اليمن والتي استهدفت مدينة الحديدة ردا على هجمات “أنصار الله” في اليمن على مصالح الاحتلال، وآخرها المسيرة التي ضربت تل أبيب.

الشروق نيوز