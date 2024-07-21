مساعد سابق لوزير الداخلية للمعلومات: عقل مصر الإلكتروني موجود تحت الأرض بعمق 14 مترا

قال اللواء محمود الرشيد، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن العالم الرقمي يفرض نفسه بقوة في الوقت الحالي، محذرًا من أن عدم مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤثر سلبًا على الدول.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «ten»، مساء السبت، أن تكنولوجيا المعلومات حققت الكثير من الإيجابيات، لكنها أيضًا أدت إلى بعض السلبيات مثل أعمال القرصنة الإلكترونية.

وأشار إلى أن مركز البيانات الرقمي لمصر موجود تحت الأرض بعمق أكثر من 14 مترًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك كفاءات كبيرة في مجال الأمن الرقمي.

وأوضح أن العطل الذي أصاب العالم يوم الجمعة كان نتيجة تحديث أحد التطبيقات، وفقًا لما أعلنته شركة الأمن السيبراني العالمية Crowdstrike. ولم يستبعد أن الشركة قد تكون تعرضت للاختراق ولم تعلن عن ذلك خوفًا من انهيار الثقة بها.

وكانت شركة «مايكروسوفت» قد أعلنت يوم الجمعة عن خلل فني أصاب النظام العالمي، مما تسبب في شلل تام بمطارات ومؤسسات عالمية.

وأكدت الشركة على موقع تقرير حالة برنامج Azure السحابي الخاص بها، أنه في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، تعطلت الخدمة لبعض العملاء في منطقة الولايات المتحدة الوسطى، بما في ذلك الفشل في عمليات إدارة الخدمة والاتصال أو توفر الخدمات.

وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة، قبل أن تعلن في وقت لاحق، أنها الخلل الفني انتهى وتم إصلاحه.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت على عدم تأثر مصر بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبراني (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.

وقالت الوزارة في بيان، إن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي.

الشروق نيوز