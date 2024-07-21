سياسية
رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية: ندعو المجتمع الدولي والمانحين بالإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين
قالت رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية بأننا تداولانا بشكل أساسي محاور المساعدات الإنسانية من حيث التمويل الدولي ووضع الحلول المستدامة للمتأثرين.
– ندعو المجتمع الدولي والمانحين بالإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين
– نجدد تأكيدنا وحرصنا على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه
– ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات المتمردة بإنفاذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين.
الجزيرة – السودان
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