رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية: ندعو المجتمع الدولي والمانحين بالإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين

قالت رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية بأننا تداولانا بشكل أساسي محاور المساعدات الإنسانية من حيث التمويل الدولي ووضع الحلول المستدامة للمتأثرين.

– نجدد تأكيدنا وحرصنا على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه