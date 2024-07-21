سياسية

رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية: ندعو المجتمع الدولي والمانحين بالإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين

2024/07/21
علم السودان
السودان
قالت رئيس الوفد الحكومي بجنيف سلوى آدم بنية بأننا تداولانا بشكل أساسي محاور المساعدات الإنسانية من حيث التمويل الدولي ووضع الحلول المستدامة للمتأثرين.
– ندعو المجتمع الدولي والمانحين بالإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين
– نجدد تأكيدنا وحرصنا على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه
– ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات المتمردة بإنفاذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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