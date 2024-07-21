العدل تعتزم مواجهة المليشيا المتمردة عبرالمحاكم الدولية

كشف وزير العدل مولانا الكتور معاوية عثمان محمد خير عن عزم وزاته مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة وملاحقتها عبر المحافل والمحاكم الدولية.

وقال الوزير لدى لقائه والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم قال ان زيارته الى كسلا تجيء في اطار خطة الوزارة للطواف على الولايات للوقوف على اداء الادارات القانونية بها اضافة الى بحث سبل التعاون والتنسيق الممتد بين الوزارة والولايات.

واضاف الوزير ان الوزارة عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة. وكان اللقاء قد تناول الى جانب اسس التعاون المشترك كيفية سيادة حكم القانون والدور المنوط بالادارات القانونية بالولايات خاصة ولاية كسلا في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد فضلا عن هموم المرحلة المقبلة في اطار اعادة الاعمار ومادمرته الحرب.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.

من جابنه رحب الوالي بزيارة الوزير والوفد المرافق له وقدم تنويرا حول مجمل الاوضاع بالولاية من النواحي الامنية واستقبال الولاية لاعدد كبيرة من الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب والخدمات المقدمة لهم فضلا عن الترتيبات الجارية لتجهيز عدد من المواقع البديلة للايواء بدلا عن المدارس مؤكدا تعاون الولاية مع الادارة القانونية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

سونا