والى شمال كردفان يقرع الجرس إيذاناً باستئناف الدراسة للصف الثالث الثانوي

قرع والي شمال كردفان، الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف، جرس استئناف الدراسة للصف الثالث الثانوي لعام 2023 في مدرسة النهضة الثانوية للبنات بمدينة الأبيض، بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية والمجالس التربوية.

أكد الوالي، خلال كلمته لطالبات المدرسة، دعم الولاية واهتمام الدولة وحكومة الولاية بالعملية التعليمية. وأشار إلى تأثيرات الحرب على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأهمية محاربتها بالعلم والمعرفة. كما أشاد بجهود المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء الوطن وطمأن المواطنين بأن الولاية حريصة على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم، الوزير المكلف الأستاذ وليد محمد حسن، إن الوزارة حريصة على استمرار الدراسة ومستقبل الطلاب رغم ظروف الحرب، خصوصًا طلاب الصف الثالث الثانوي، لتهيئتهم للمنافسة على مستوى الشهادة السودانية.

وأعربت مديرة مدرسة النهضة الثانوية للبنات، الأستاذة سارة أحمد صالح، عن سعادتها باستئناف الدراسة للصف الثالث، وأكدت استعدادهم التام لاستئناف العام الدراسي ومواصلة العملية التعليمية.