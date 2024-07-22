بيانات ووثائق
ترقية السيد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة لرتبة الفريق أول شرطة
وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
بيان صحفى
في إطار الترتيبات الإدارية الراتبة أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول (ركن) عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قراراً سيادياً قضى بترقية السيد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة لرتبة الفريق أول شرطة
كما تم تعيين الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائباً للمدير العام للشرطة مفتشاً عاماً لقوات للشرطة.
الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة
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