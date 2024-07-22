ترقية السيد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة لرتبة الفريق أول شرطة

في إطار الترتيبات الإدارية الراتبة أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول (ركن) عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قراراً سيادياً قضى بترقية السيد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة لرتبة الفريق أول شرطة

كما تم تعيين الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائباً للمدير العام للشرطة مفتشاً عاماً لقوات للشرطة.