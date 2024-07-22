اجتماع مشترك بين الخرطوم ومعتمدية اللاجئين لوضع آليات ضبط الوجود الاجنبي

عقد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الأحد اجتماعًا موسعًا مع معتمد اللاجئين موسى عطرون، بحضور مدير شرطة الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن الحسن علي محمد صالح، والأمين العام لديوان الحكم المحلي الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني، ومفوض العون الإنساني، ومدير مكتب اللاجئين بالولاية، وعدد من الأجهزة المعنية بالوجود الأجنبي.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار ولاية الخرطوم بإبعاد الأجانب بعد انتهاء المهلة المقررة لتقنين أوضاعهم، وذلك حفاظًا على أرواحهم خلال فترة الحرب، استنادًا إلى قرار لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم.

قدم والي الخرطوم ومساعدوه إفادات مهمة حول خطورة الوجود الأجنبي على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بالولاية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة ولاية الخرطوم على أراضيها.